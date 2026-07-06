Украинский лидер Владимир Зеленский ожидаемо отказывается признавать потерю Константиновки (Донецкая народная республика) — так было и с другими крупными населенными пунктами. На это в беседе с aif.ru обратил внимание военный эксперт, Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Он пояснил, что Зеленский будет до последнего убеждать западных кураторов, что город остается под контролем Киева, для того, чтобы поток помощи продолжался.

«Он будет просить еще больше оружия, боеприпасов и денег на то, чтобы якобы дальше оборонять город», — сказал Липовой.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Представитель Кремля Дмитрий Песков также отметил, что город полностью взят под контроль.

В тот же день Минобороны РФ сообщило о том, что штурмовые подразделения Южной группировки войск в течение последних семи дней проводили операцию по зачистке Константиновки.

Ранее в Британии выступили с обращением после взятия Константиновки ВС РФ.