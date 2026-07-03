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Армия

ВС РФ сообщили о зачистке Константиновки

МО: южная группировка ВС РФ провела зачистку Константиновки от формирований ВСУ
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Штурмовые подразделения Южной группировки войск в течение последних семи дней проводили операцию по зачистке Константиновки в Донецкой народной республике
(ДНР) от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в мессенджере «Макс».

«В населенном пункте Константиновка Донецкой народной республики в течение недели штурмовые группы «Южной» группировки войск вели зачистку города от разрозненных формирований ВСУ», — говорится в публикации.

Накануне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал, что российская армия контролирует 90-95% города Константиновка. Он напомнил, что после Константиновки открывается простор на Славянск и Краматорск. Это направление, по его словам, — стратегическое.

27 июня Минобороны России сообщило, что в районе Константиновки российская армия продвигается по всему фронту. 28 июня швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung написала, что освобождение населенного пункта российскими войсками неизбежно.

Ранее Минобороны сообщило о новом освобожденном населенном пункте.

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