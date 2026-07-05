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Политика

В Британии выступили с обращением после взятия Константиновки ВС РФ

Аналитик Меркурис призвал Запад убедить Зеленского пойти на мир с Россией
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Президента Украины Владимира Зеленского нужно убедить пойти на мир с Россией ради предотвращения потери еще больших территорий. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис после перехода Константиновки под контроль ВС РФ.

«Если Запад хочет этого [продвижения ВС РФ] избежать, то нужно сделать две вещи: сказать Зеленскому, чтобы он прекратил дальнобойные удары по России <…> и убедить его согласиться на мир», — сказал Меркурис.

Если же украинский лидер откажется, то ему следует уступить власть тому, кто согласится на такой сценарий, указал эксперт.

Кроме того, аналитик раскритиковал британские СМИ за то, как они освещают освобождение Константиновки.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генштаба и командующими группировками войск. На этом совещании главе государства доложили о взятии российскими войсками города Константиновки, которую ВСУ превратили в крепость.
Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналист раскрыл, какой «удар» нанесла Россия Украине перед саммитом НАТО.

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