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Политика

Стала известна стратегия Рютте в отношениях с Трампом

Politico: Рютте хочет сохранить лояльность Трампа к НАТО с помощью денег
Jonathan Ernst/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте видит стратегию в отношениях с президентом США Дональдом Трампом в том, чтобы сохранить его лояльностью с помощью денег. Об этом сообщает Politico.

Рютте пообещал, что союзники США по НАТО будут больше инвестировать в американские оборонные компании, пишет газета. Также генсек альянса призвал к «трансатлантической промышленной революции» и отметил, что она повлечет за собой выделение еще десятков миллиардов долларов на оборонные расходы.

Пять дипломатов НАТО рассказали, что на саммите НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, ожидается, что союзники согласуют новые контракты на поставку вооружений и договорятся об увеличении производства оружия.

«Разговоры о бизнесе и сделках — это стратегия, которую используют все лидеры в общении с Трампом. Некоторых это может раздражать, но в целом это эффективно», — сказал европейский чиновник.

Другой европейский чиновник отметил, что Рютте «находится в сложном положении», и европейцы могут пойти по пути «лести» Трампу, чтобы «заманить» американского президента на саммит в Анкаре.

До этого Рютте заявил, что Трамп имеет право быть разочарованным в Европе, так как некоторые европейские страны не выполнили обязательств перед Вашингтоном.

23 июня газета New York Times (NYT) со ссылкой на послов НАТО писала, что Рютте хочет обеспечить полноценное участие США в НАТО, подтолкнуть Европу и Канаду к увеличению военных расходов, а также обеспечить поступление американской и союзнической поддержки Украине.

Также 23 июня Рютте подчеркнул, что НАТО нужно нарастить объемы производства вооружений и пополнить арсеналы боеприпасов по обе стороны Атлантики.

Ранее Трамп раскрыл, в каких союзниках по НАТО разочаровались США.

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