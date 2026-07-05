В Европе признали, что больше не могут отдавать оборону «на аутсорсинг» США

Фон дер Ляйен и Рютте: ЕС больше не может полагаться на США в вопросе обороны

Близится завершение периода, когда европейские страны могли делегировать вопросы собственной безопасности Соединенным Штатам. Об этом говорится в совместном материале генерального секретаря НАТО Марка Рютте и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен для издания Economist.

«Европа в рамках НАТО значительно зависела от американских возможностей в случае угрозы ее безопасности. «Время, когда Европа делегировала основную часть своей обороны, завершилось», — отметили они.

5 июля бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым попытаться предотвратить выход из альянса США.

До этого президент США Дональд Трамп высказывал сомнения по поводу участия страны в альянсе, утверждая, что НАТО не оказывало должной поддержки в военной операции против Ирана. Он назвал государства блока «бумажными тиграми», добавив, что такая позиция известна и российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее в Пентагоне рассказали, когда США примет решение о будущем НАТО.