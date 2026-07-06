Соучредитель Центра экономического восстановления Украины Андрей Длигач в эфире украинского телевидения назвал гипотетический ядерный удар по Украине «позитивным сценарием». Об этом пишет издание ТСН.

По его мнению, такой шаг якобы мог бы ускорить завершение конфликта, обернуться против Москвы и привести к внутреннему коллапсу в России. Длигач считает, что ядерный удар изолирует Россию и спровоцирует военный ответ стран НАТО. При этом он не уточнил, на чем основаны его доводы.

«Это позитивный сценарий для Украины, а не негативный», — отметил он.

Кроме того, издание отмечает, что недавно и жена бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая назвала ядерный удар по стране «почти победой Украины».

«Если он до этого дойдет, то это означает, что мы уже почти победили. Иначе чего бы ему бить? Ядеркой бьют, чтобы спасти себя, а не добить другого. Верно?» — заявила она.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Россия может использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также ударить по центру Киева.

20 мая генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если применит ядерное оружие для удара по Украине.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие, если речь будет идти о судьбе страны.

В недавнем интервью Kyiv Post экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес сказал, что «нет никаких шансов» на использование Россией ядерного оружия в конфликте на Украине.

Ранее экс-посол США раскрыл, применит ли Россия ядерное оружие на Украине.