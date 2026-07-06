Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
 (обновлено  )
Политика

На Украине назвали «позитивным сценарием» ядерный удар по стране

Экономист Длигач: ядерный удар по Украине — позитивный сценарий
Efrem Lukatsky/AP

Соучредитель Центра экономического восстановления Украины Андрей Длигач в эфире украинского телевидения назвал гипотетический ядерный удар по Украине «позитивным сценарием». Об этом пишет издание ТСН.

По его мнению, такой шаг якобы мог бы ускорить завершение конфликта, обернуться против Москвы и привести к внутреннему коллапсу в России. Длигач считает, что ядерный удар изолирует Россию и спровоцирует военный ответ стран НАТО. При этом он не уточнил, на чем основаны его доводы.

«Это позитивный сценарий для Украины, а не негативный», — отметил он.

Кроме того, издание отмечает, что недавно и жена бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая назвала ядерный удар по стране «почти победой Украины».

«Если он до этого дойдет, то это означает, что мы уже почти победили. Иначе чего бы ему бить? Ядеркой бьют, чтобы спасти себя, а не добить другого. Верно?» — заявила она.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) отметил, что Россия может использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также ударить по центру Киева.

20 мая генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если применит ядерное оружие для удара по Украине.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия применит ядерное оружие, если речь будет идти о судьбе страны.

В недавнем интервью Kyiv Post экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес сказал, что «нет никаких шансов» на использование Россией ядерного оружия в конфликте на Украине.

Ранее экс-посол США раскрыл, применит ли Россия ядерное оружие на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!