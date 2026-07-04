В США рассказали, может ли Россия применить ядерное оружие на Украине

Экс-командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что «нет никаких шансов», что Россия использует ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом он сказал в интервью Kyiv Post.

По словам Ходжеса, у России «есть возможность» применить ядерное оружие, и Киев должен «отнестись к этому серьезно». Однако генерал считает, что Москве незачем этого делать.

«Нет места, где они могли бы применить ядерное оружие, которое действительно изменило бы направление войны. <…> Поэтому я просто думаю, что нет никаких шансов, что они использовали бы это против Украины или где-либо еще, если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России», — отметил он.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева.

20 мая генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества, но Россия применит его, если речь пойдет о судьбе страны.

Ранее Россия допустила применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс.