Буданов оценил вероятность ядерного удара России по Украине

Буданов: Россия может нанести ядерный удар в любой момент на любое расстояние

Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева, как ранее предупреждало МО РФ. Об этом глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The Times.

По его словам, «Россия готова выполнить свои недавние угрозы массированного удара по центру Киева после того, как Кремль предупредил западные страны об эвакуации своих посольств».

«Россия, безусловно, обладает возможностью нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить эту задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли», — сказал Буданов.

При этом он оговорился, что не видит никаких признаков подготовки к ядерному удару со стороны России.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что сроки взятия под контроль всего Донбасса армией России зависят от конкретных действий ВС РФ. Если будет принято решение о применении тактического ядерного оружия на Украине, то вытеснение ВСУ из региона может произойти гораздо раньше осени 2026 года.

Ранее Ушаков рассказал о реакции Запада на рекомендации для дипломатов покинуть Киев.