Экс-посол США раскрыл, применит ли Россия ядерное оружие на Украине

Вероятность применения ядерного оружия в ходе конфликта на Украине не равна нулю, однако остается «очень, очень, очень низкой». Об этом заявил бывший посол Соединенных Штатов на Украине Стивен Пайфер, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Считаю вероятность применения Россией ядерного оружия в этой войне не равной нулю, но очень, очень, очень низкой», — заявил Пайфер.

По его словам, такой сценарий откроет «ящик Пандоры», а последствия будут непредсказуемыми, неприятными и потенциально катастрофическими для всех сторон.

В мае глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Россия обладает возможностью использовать ядерное оружие в любой момент и на любое расстояние, а также нанести удар по центру Киева.

20 мая генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине.

В феврале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что ядерное оружие чрезвычайно опасно для всего человечества, но Россия применит его, если речь пойдет о судьбе страны.

Ранее Россия допустила применение ядерного оружия, чтобы быстрее взять Донбасс.