Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями» за использование ядерного оружия

Генеральный секретарь Марк Рютте заявил, что Россия столкнется с «разрушительными последствиями», если решит применить ядерное оружие для удара по Украине во время совместных учений с Белоруссией. Его слова приводит «Европейская правда».

«Они знают, что, если это [использование ядерного оружия] произойдет, – последствия будут разрушительными», – сказал он.

Также он подчеркнул, что НАТО следит за проходящими на территории Белоруссии учениями.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы России проведут учение по подготовке и использованию ядерных сил в условиях возможной войны. Мероприятие пройдет в период с 19 по 21 мая.

В ходе учения будут проведены мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач нескольких соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне.

 
