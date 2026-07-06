Русофобия на Западе вышла из зоны пропаганды и идеологии и превратилась в индустрию. Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор прокомментировал слова источников газеты Times, которые заявили о том, что в НАТО нет доказательств существования плана нападения России на страны альянса. По словам Пушкова, мало кто на Западе «всерьез верит» в реальность российской угрозы.

Сенатор отметил, что с помощью таких заявлений европейские политики пытаются прежде всего привлечь к себе внимание и выставить себя и свои страны «главными борцами» с президентом России Владимиром Путиным. И на якобы существующей «российской угрозе» делают свою карьеру «мелкие политики из Прибалтики», финские и шведские министры, а также ушедшие в отставку политики вроде экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, подчеркнул Пушков. Кроме того, эта тема помогает «делать себе имя» западным журналистам и экспертам, написал он.

«Без этого не уже может обойтись западный военно-промышленный комплекс. По сути, русофобия на Западе уже вышла из зоны пропаганды и идеологии и превратилась в подлинную индустрию — политическую и информационную, неотъемлемую часть политики, идеологии и экономики Запада. Полагаю, ближайший саммит НАТО станет тому подтверждением», — подчеркнул сенатор.

5 июля газета Politico сообщила, что страны НАТО, которые граничат с Россией и Белоруссией, готовятся к сценарию, при котором они будут опираться сами на себя в случае конфликта с Москвой.

3 июля издание Telegraph писало, что США предупредили Польшу о том, что Россия якобы планирует некую «вооруженную провокацию» в отношении Варшавы, и она случится в ближайшие месяцы.

В июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер также говорил, что Россия якобы может напасть на НАТО в 2030 году.

4 июня президент России Владимир Путин отметил, что заявления западных политиков о возможном нападении России на НАТО являются «не просто бредом, а провокацией», которая нужна для того, чтобы «создать угрозу, которой реально не существует», и заставить население своих стран тратить больше денег на оборону.

Ранее президент Латвии пригрозил России в случае угроз НАТО.