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Политика

Президент Латвии пригрозил России в случае угроз НАТО

Президент Латвии Ринкевичс пригрозил России в случае эскалации против стран НАТО
Global Look Press

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что не исключает эскалации России против стран НАТО и призвал подготовить надлежащий ответ на такой сценарий. Об этом сообщает «РБК-Украина».

«Мы должны быть готовы. Нельзя исключать никаких вариантов. Но я бы сказал, что нам не следует бояться. Мы должны просто высказать очень, очень короткое и весомое послание: если Россия бросит вызов НАТО, Альянс ответит должным образом», — сказал Ринкевичс.

В то же время он усомнился, что в текущих условиях Россия будет атаковать какую-либо из стран Североатлантического альянса.

Глава государства также заявил, что достичь мира на Украине невозможно без участия Европы. В интересах континента, чтобы Киев стал частью Евросоюза, утверждает политик.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Каллас пригрозила России «разрушительными последствиями».

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