Советник и внук бывшего президента Кубы Рауля Кастро — 42-летний Рауль Гильермо Родригес Кастро — готов вести переговоры с президентом США. Об он заявил в интервью изданию USA Today.

«Я могу вести переговоры с любым, кого укажут США. Если мне представится такая возможность, конечно же, с [президентом США Дональдом] Трампом», — поделился он.

По словам Кастро-младшего, он открыт к диалогу с американской стороной и при соблюдении определенных условий готов освободить лиц, признанных политзаключенными.

В статье USA Today говорится, что «Родригес Кастро мог бы стать мостом между двумя сторонами», причем диалог надо начинать как можно скорее, поскольку «Куба сталкивается с рухнувшей экономикой, гуманитарным кризисом и нефтяной блокадой», но при этом «хочет избежать участи Венесуэлы».

На днях Трамп заявил, что Куба «движется в направлении США», хотя еще в июне допускал возможность проведения там спецоперации по венесуэльскому сценарию.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин называл американские ограничения в отношении Кубы неприемлемыми. Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала кубинский народ в борьбе за независимость и право развиваться по собственному пути.

Ранее Путин встретился с главой МИД Кубы.