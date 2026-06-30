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Политика

Куба запросила заседание ГА ООН из-за блокады США

Куба запросила заседание ГА ООН о необходимости прекращения блокады США
Alexandre Meneghini/Reuters

Куба запросила проведение 7 июля заседания Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения блокады США против острова. Об этом заявил министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья, передает ТАСС.

«Мы решили запросить проведение заседания ГА ООН в свете сложной ситуации, которую переживает сейчас Куба по вине торгово-экономической блокады правительства США в отношении нашей страны», — сказал он.

Глава МИД Кубы добавил, что «большая часть международного сообщества поддержит республику».

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.

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