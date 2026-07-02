Трамп сделал заявление о Кубе

Куба движется в направлении США, считает американский президент Дональд Трамп. Запись трансляции опубликована на портале C-Span.

«И, говоря о Кубе: спустя многие, многие десятилетия она движется в нашу сторону», – заявил президент США.

19 июня Трамп в интервью изданию Axios допустил возможность проведения операции на Кубе по венесуэльскому сценарию, который включал нефтяное эмбарго и захват Николаса Мадуро.

5 июня Трамп обозначил смену политического режима на Кубе как одну из своих внешнеполитических целей, которую Вашингтон намерен реализовать сразу после урегулирования ситуации с Ираном. По словам американского лидера, «разобравшись» с иранским направлением, власти США планируют уделить внимание кубинским вопросам.

В свою очередь, руководитель Пентагона Пит Хегсет во время визита на военную базу Гуантанамо подчеркнул, что дальнейшая судьба Кубы будет зависеть от решений, принятых Трампом и кубинским руководством.

Ранее Путин встретился с главой МИД Кубы.