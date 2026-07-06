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Политика

Эрдоган на полях саммита НАТО призовет к возобновлению диалога по Украине

РИА Новости: Эрдоган призовет переговорам по Украине на саммите НАТО
Depo/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует использовать двусторонние встречи на полях саммита НАТО в Анкаре, чтобы призвать к скорейшему возобновлению переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом РИА Новости сообщил источник в турецком правительстве.

По его словам, турецкий лидер намерен подчеркнуть, что дипломатический путь остается единственным способом достижения устойчивого мира.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

В июне президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с Путиным в Москве для урегулирования конфликта. Он заявил, что «Украина не играет в эти игры». По словам президента Украины, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию или страну на Ближнем Востоке.

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.

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