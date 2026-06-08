Лавров заявил о готовности России к честным переговорам с Украиной

Лавров заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной, но без жульничества

Россия готова к честным переговорам с Украиной «без жульничества». Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом, передает РИА Новости.

«Мы к переговорам готовы, к переговорам честным, без жульничества», — сказал Лавров.

Он также прокомментировал письмо украинского президента Владимира Зеленского российскому президенту Владимиру Путину. Глава МИД РФ отметил, что письмо было адресовано российскому лидеру, но «почему-то разослано было по всему миру, так вежливые люди не поступают».

На прошлой неделе на официальном сайте президента Украины появилось открытое письмо Путину, в котором Зеленский предложил закончить военный конфликт «честно и достойно». В письме украинский лидер призвал определить дату переговоров и провести личную встречу. На время переговоров украинская сторона готова полностью прекратить огонь, подчеркнул он. Контроль за соблюдением перемирия могли бы обеспечить США.

Ранее в ЕС заявили, что время для переговоров с РФ еще не пришло.