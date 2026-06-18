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Политика

В Кремле заявили о готовности Турции принять переговоры по Украине

Ушаков: Турция готовна принять переговоры по урегулированию на Украине
Murad Sezer/Reuters

Глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным подтвердил готовность республики принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом Первому каналу сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Несколько раундов переговоров [в Турции] уже состоялись. Вчера готовность турецких властей обеспечить площадку для дальнейших контактов по украинскому урегулированию, это было подтверждено», — сказал помощник главы государства.

Путин провел встречу с Фиданом накануне в рамках саммита Россия — АСЕАН в Казани. Еще до приема президентом РФ, с главой МИД Турции в Москве провел переговоры секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

18 июня посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что формат заявлений Киева об урегулировании украинского конфликта является неприемлемым для начала переговоров. Дипломат отметил, что со стороны Украины есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались.

Ранее Зеленский поделился деталями переговоров с лидерами «Большой семерки».

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