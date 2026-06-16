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Политика

Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах

Зеленский: страны G7 не видят желания России останавливать конфликт
Alina Smutko/Reuters

Страны «Большой семерки» не увидели готовности России к остановке конфликта на Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

«Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Все считают, что не видят желания со стороны России. Прежде всего, [президент России Владимир] Путин не хочет заканчивать, но нужно заставить его», — сказал Зеленский.

Глава государства также заявил, что союзники Киева поддерживают усиление санкционного давления на Россию, в том числе меры против «теневого флота».

До этого министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова к честным переговорам с Украиной «без жульничества». При этом заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва не получала от Украины никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по урегулированию конфликта.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо отдать войскам приказ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и других регионов, которые вошли в состав РФ, тогда можно будет перейти к обсуждению конкретных параметров мира.

Ранее Зеленский назвал ошибку США в отношении Украины.

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