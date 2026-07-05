В Кремле рассказали о контактах РФ и США по урегулированию конфликта на Украине

Российская сторона будет рада видеть в Москве спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента РФ, хотя переговорщики из США пока не приезжают в Москву, российско-американские контакты при этом не прекращаются.

«Контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты. Станут посвободнее — их всегда будут рады видеть в Москве», — заявил Песков.

Накануне стало известно, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Россию до конца лета для возобновления переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине: это произойдет после того, как Вашингтон сочтет завершенным мирный диалог с Ираном. При этом даты предполагаемого визита не указываются даже приблизительно.

В конце июня Путин заявлял, что Россия ждет визита американской делегации переговорщиков. До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву в ближайшее время. Комментируя эту информацию, глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что даты визита пока неизвестны.

Ранее Кремль оценил готовность США к дальнейшему контакту с Россией.