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Политика

Венесуэла поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясения

МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за оказанную после землетрясения гумпомощь
Javier Campos/AP

Министерство иностранных дел Венесуэлы выразило благодарность правительству России за отправку гуманитарной помощи после землетрясения. Об этом заявил глава МИД республики Иван Хиль.

«Мы хотим выразить глубокую признательность правительству президента Владимира Путина и народу России, а также специальному представителю МИД Александру Щетинину за проявленную солидарность и неизменную поддержку в это трудное время», — отметил он.

По словам главы МИД Венесуэлы, Каракас высоко оценил доставку гумпомощи и прибытие специалистов в области санитарно-эпидемиологического контроля.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых крупных в республике за последние сто лет.

В настоящий момент число жертв природного бедствия достигло 1430 человек. Власти страны зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, более пяти тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.

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