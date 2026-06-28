В Колумбии ребенка вытащили живым после 70 часов под завалами

Спасатели Колумбии вытащили из-под завалов 11-летнего мальчика. Об этом сообщило министерство обороны Венесуэлы в социальной сети Х.

По информации ведомства, ребенок провел под завалами 70 часов. Спасательной операцией занималась команда USAR COL-1.

«Это чудо! Моисеса спасли живым», — уточнили в минобороны Венесуэлы.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет.

По информации на 28 июля число жертв природного бедствия достигло 1430 человек. Также власти страны зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Президент Венесуэлы Родригес заявил, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, а свыше 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.