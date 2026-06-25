В Венесуэле — сильнейшие землетрясения за последние 100 лет. Погибнуть могли десятки тысяч людей

В Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, произошедших вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах страны, где зафиксированы разрушения, перебои в работе инфраструктуры и повторные сейсмические колебания. Власти подтвердили наличие погибших, однако официальное число жертв и пострадавших пока не называют. По некоторым данным, число погибших может составить до 100 тыс. человек.

В Венесуэле вечером 24 июня произошли два сильных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом 39 секунд. По данным Геологической службы США (USGS), первый толчок был зарегистрирован в 18:04 по местному времени (1:04 мск). Эпицентры находились в районе города Морон в штате Карабобо, примерно в 160 км к западу от Каракаса. Очаг более мощного землетрясения залегал на глубине 10 км.

Эти землетрясения стали одними из самых сильных в Венесуэле за более чем сто лет.

Толчки ощущались в Каракасе и ряде других штатов. Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо сообщил, что в стране обрушились здания, дома и жилые постройки. Власти ввели чрезвычайное положение и распорядились мобилизовать силы гражданской защиты, пожарных, полицию и медицинские службы. Жителей призвали покинуть здания с поврежденными конструкциями и не возвращаться до окончания проверок. Занятия в школах отменены до конца недели. Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от Каракаса, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В нескольких районах фиксировались перебои с подачей электричества и воды, а также со связью и доступом в интернет. В поврежденных домах отключили газ.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в обращении по государственному телевидению объявила о введении чрезвычайного положения в стране и выразила соболезнования семьям погибших, но не привела число жертв и пострадавших.

Автоматическая система PAGER Геологической службы США первоначально оценила в 44% вероятность того, что число погибших может составить от 10 тыс. до 100 тыс. человек. Ситуации в Венесуэле служба присвоила красный уровень опасности.

В USGS заявили, что «вероятны большие жертвы и масштабный ущерб, а катастрофа, скорее всего, будет широкомасштабной».

Эта оценка является расчетным прогнозом, который учитывает силу толчков, плотность населения и особенности застройки, а не подтвержденными данными о погибших.

Предполагаемые экономические потери, по оценкам USGS, могут составить от 2 до 20% ВВП Венесуэлы. Позже прогноз был понижен до 1–5%. Землетрясение произошло в 23 км к северо-западу от города Юмаре и в 24 км от города Сан-Фелипе — в этом районе расположено несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов.

Посольство России в Каракасе сообщило, что уточняет сведения о возможных пострадавших гражданах РФ и поддерживает связь с венесуэльскими властями и находящимися в стране россиянами.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в заключении в США, через соцсети призвал граждан к единству.

«В этот трудный час мы призываем к национальному единству, спокойствию и конкретной помощи: помогать, защищать, делиться, поднимать и восстанавливать. Венесуэла пережила большие испытания, и из этого мы также выйдем сильными — с верой, дисциплиной и солидарностью», — говорится в обращении Мадуро, опубликованном на его странице в X.

После землетрясений американская система предупреждения о цунами выпустила оповещение для ряда районов Карибского бассейна, но позднее отменила его. США заявили о готовности оказать Венесуэле помощь.

«США готовы и могут оказать помощь!.. Мы поддержим наших новых замечательных друзей», — заявил американский президент Дональд Трамп.

Колумбия сообщила о возможности направить поисково-спасательные группы, Сальвадор — спасателей и парамедиков.