Сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле

Вероятность новых афтершоков магнитудой выше 6 в Венесуэле в течение следующей недели составляет около 8%. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Согласно последнему прогнозу службы, вероятность повторного подземного толчка магнитудой более 6 в ближайшие семь дней оценивается в 8%.

До этого спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что число жертв двойного землетрясения в Венесуэле возросло до 920 человек. По его словам, ранения получили 3360 человек, более 4 тысяч остались без жилья.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах. В стране введено чрезвычайное положение.

Международный аэропорт имени Симона Боливара в Майкетии закрыт из-за повреждений. Приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения. В ряде районов зафиксированы перебои с электричеством, водой, связью и интернетом.

Ранее появились спутниковые снимки последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле.