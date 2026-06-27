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Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430

Число жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 1430, 3238 пострадали
Javier Campos/AP

Число жертв разрушительных землетрясений в Венесуэле возросло до 1430 человек, и более 3200 пострадавших получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, пишет РИА Новости.

«На данный момент мы насчитали 1430 наших братьев и сестер, которые, к сожалению, погибли. Мы выражаем свои соболезнования их семьям и близким», - отметил Родригес на очередном брифинге, транслируемом национальным телевидением.

По словам политика, медицинская помощь была оказана 3238 пострадавшим. Также власти зафиксировали 3142 семьи, оставшиеся без крова, для которых организованы временные убежища и предоставляется необходимая поддержка.

Родригес добавил, что медики провели более 12 тысяч выездных консультаций в пострадавших районах, а свыше 5 тысяч человек получили помощь в пунктах первичного медицинского осмотра.

К международной помощи подключились новые иностранные медицинские и спасательные команды, и общее количество зарубежных спасателей достигло 2242 человек.

Вечером 24 июня в Венесуэле произошли землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за последние сто лет.

Ранее сейсмологи оценили вероятность новых афтершоков в Венесуэле.

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