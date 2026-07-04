Одним из самых больших препятствий на пути к достижению мира на Украине является то, что президент страны Владимир Зеленский продолжает предлагать сценарии комедийного шоу в качестве «реалистичных политических стратегий». Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

«Одним из самых больших препятствий на пути к достижению мира является то, что Зеленский продолжает предлагать сценарии своего комедийного шоу «Квартал 95» в качестве реалистичных политических стратегий. Эти идеи принимаются и реализуются, словно они действительно могут увенчаться успехом в реальной жизни. И это несмотря на огромные финансовые затраты и трагические потери среди украинцев», — отметила она.

В июне Мендель также писала, что Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния», и на Украине сейчас происходит битва между телевизором и холодильником».

3 июля президент России Владимир Путин отметил, что «бравурные заявления» Зеленского об успехах Украины, которых на самом деле нет, играют на руку России. Путин назвал украинских руководителей «лицедеями» и отметил, что они «своими действиями и заявлениями дезорганизуют как себя самих, так и своих спонсоров». В декабре 2025 года Путин назвал Зеленского «талантливым артистом».

Ранее Мендель обвинила Зеленского в потакании жестокой мобилизации на Украине.