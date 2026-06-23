Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Зеленского раскритиковали за доведение Украины до нищеты

Мендель: Зеленский бросил украинский народ на произвол судьбы
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния» и бросил народ на произвол судьбы. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, на Украине происходит «битва между телевизором и холодильником», и чем сильнее опустошаются последние, тем меньше интерес граждан к «политическим зрелищам».

«Нельзя предлагать шоу вместо еды — иначе вы окажетесь на «Голодных играх». Непостижимо, как страна может быть доведена до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, а ее собственный народ так откровенно брошен на произвол судьбы. Я никогда не пойму Зеленского. Как он планирует выиграть эту войну?», — отметила Мендель.

23 июня агентство РИА Новости со ссылкой на расчеты, основанные на данных министерства финансов Украины, писало, что госдолг страны к концу апреля достиг почти 100% ВВП страны.

4 июня президент России Владимир Путин рассказал, что для восстановления экономики Украины Киеву потребуются сотни миллиардов евро. В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине нужно десять лет мира, иначе она будет напоминать на Ливан.

Ранее Украину призвали разработать новую идеологию.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Молодежь в России отказывается от алкоголя. Что сейчас пьют и курят россияне
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!