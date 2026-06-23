Президент Украины Владимир Зеленский довел страну до «ужасного экономического состояния» и бросил народ на произвол судьбы. Об этом в соцсети X написала бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, на Украине происходит «битва между телевизором и холодильником», и чем сильнее опустошаются последние, тем меньше интерес граждан к «политическим зрелищам».

«Нельзя предлагать шоу вместо еды — иначе вы окажетесь на «Голодных играх». Непостижимо, как страна может быть доведена до такого ужасного экономического состояния, до нищеты, а ее собственный народ так откровенно брошен на произвол судьбы. Я никогда не пойму Зеленского. Как он планирует выиграть эту войну?», — отметила Мендель.

23 июня агентство РИА Новости со ссылкой на расчеты, основанные на данных министерства финансов Украины, писало, что госдолг страны к концу апреля достиг почти 100% ВВП страны.

4 июня президент России Владимир Путин рассказал, что для восстановления экономики Украины Киеву потребуются сотни миллиардов евро. В мае экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украине нужно десять лет мира, иначе она будет напоминать на Ливан.

Ранее Украину призвали разработать новую идеологию.