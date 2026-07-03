Путин назвал руководство Киева лицедеями

Президент России Владимир Путин заявил, что «бравурные заявления главаря киевского режима» Владимира Зеленского об успехах, которых на самом деле нет, играют на руку России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поскольку эти лицедеи <...> своими действиями и заявлениями дезорганизуют и себя самих, и своих спонсоров», — сказал президент.

На совещании в одном из командных пунктов объединенной группировки войск Путин также заявил, что выполнение задач специальной военной операции идет в соответствии с планами Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Глава государства подчеркнул, что победа будет за Россией.

Основное внимание на совещании было уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная», а также результатам боевых задач с другими соединениями и воинскими частями.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин практически ежедневно проводит встречи с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее Герасимов заявил о значительном снижении производительности украинского ВПК.