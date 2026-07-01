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Политика

Мендель обвинила Зеленского в потакании жестокой мобилизации на Украине

Мендель возложила на Зеленского ответственность за незаконные действия ТЦК
Thomas Peter/Pool/Reuters

Бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель возложила на него ответственность за жестокие и незаконные действия сотрудников призывных органов и территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Соответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X.

Мендель обратила внимание, что на Украине разгорелся очередной скандал, связанный с жесткими методами проведения мобилизации. Она отметила, что недавний инцидент в Кривом Роге уже привлек внимание депутатов.

По мнению бывшего пресс-секретаря Зеленского, государство превратилось в систему, которая причиняет вред собственным гражданам. В завершение своего заявления она возложила ответственность за происходящее на главу Украины.

Поводом для публикации стал резонансный случай, где мобилизовали отца-одиночку, пока его пятилетняя дочь находилась в детском саду. В результате ребенок остался без единственного законного опекуна, и ее временно приютила воспитательница.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. Сотрудники ТЦК и полиция организовывают рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

В январе этого года министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее на Украине «бусифицировали» собаку.

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