BZ: украинские мошенники все чаще перемещают колл-центры ближе к линии фронта

Украинские мошенники используют боевые действия в качестве «прикрытия» для ведения своей преступной деятельности и перемещают колл-центры ближе к линии фронта, чтобы избежать внимания полиции. Об этом сообщает газета Berliner Zeitung (BZ).

Издание пишет, что Украина стала «европейским центром» для мошеннических колл-центров. И недавнее покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако также может быть связано с колл-центрами, которые бизнесмен основал в городе Днепропетровск (переименован Украиной в Днепр).

«По иронии судьбы, война на Украине послужила прикрытием для этих колл-центров. Днепр, расположенный на востоке страны, попал под прямой обстрел российских войск. Чешские следователи сообщают, что все чаще колл-центры перемещают ближе к линии фронта, где они с меньшей вероятностью станут целью полицейских операций», — написало СМИ со ссылкой на местную газету Record.

«Глобальная инициатива по борьбе с транснациональной организованной преступностью» в своем докладе также отметила, что некоторые операторы колл-центров открыто представляют свою работу как экономическую войну против России. И в объявлениях соискателей спрашивают, хотят ли они «внести свой вклад» в ослабление российской экономики.

При этом от украинских мошенников сильно страдают и европейцы. По данным Европола, мошенническая деятельность в Европе резко возросла, увеличившись почти вдвое за последний год. Издание пишет, что, согласно опросам, только в 2025 году европейцы потеряли $57 млрд из-за украинских мошенников.

3 июля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что спецслужбы, среди которых и Служба безопасности Украины (СБУ), «крышуют» мошеннические кол-центры в стране. Он отметил, что к подобному бизнесу имеет отношение и предприниматель Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако.

В мае заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский отметил, что украинские колл-центры находятся под «плотным контролем» киевских властей.

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что мошеннические колл-центры из Днепропетровска обманули граждан ЕС как минимум на $1,2 млн.

Ранее в Киеве на обвиняемого в «крышевании» кол-центров депутата Тищенко напали с помидорами.