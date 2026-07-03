В Киеве на обвиняемого в «крышевании» кол-центров депутата Тищенко напали с помидорами

Депутата Верховной рады Украины Николая Тищенко, подозреваемого в вымогательстве взятки и незаконном обогащении, забросали помидорами после заседания суда. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По информации источника, неизвестный забросал парламентария помидорами после того, как тот вышел из здания суда. Тищенко попытался догнать обидчика, но ему это не удалось.

На заседании суда Тищенко избрали меру пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен (17,3 млн рублей) залога «по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров», уточняет СМИ.

29 июня Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Тищенко подозревают в вымогательстве взятки в размере $1 млн, легализации средств и внесении недостоверных сведений в декларацию о доходах. По данным НАБУ, в августе 2023 года депутат попросил у гражданина указанную сумму за оказание влияния на работу ряда кол-центров в интересах этого гражданина. Тищенко также легализовал $280,7 тыс. незаконного происхождения, оформив фиктивный договор дарения средств с бывшей женой. Следователи установили, что законных доходов для такого подарка она не имела, и фактической передачи средств не было.

Ранее НАБУ задержало депутата Рады из партии Зеленского Кузьминых.