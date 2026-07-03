Спецслужбы, в частности Служба безопасности Украины (СБУ), «крышуют» мошеннические кол-центры в республике. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Без крышевания со стороны спецслужб, в частности СБУ, работа такого бизнеса в таких масштабах быть не могла», — сказал дипломат.

Мирошник добавил, что к подобному бизнесу имел отношение украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, на которого было совершено покушение в Монако.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Власти княжества заявили, что в самодельном взрывном устройстве находились болты и дробь, отметив, что подобный инцидент стал первым в истории княжества.

1 июля экс-сотрудник Минобороны Франции и соучредитель Европейского центра стратегической разведки и безопасности Клод Моникет заявил, что покушение на Ермолаева может быть связано с его планами выступить в Европарламенте по поводу коррупции на Украине. Бывший разведчик предполагает, что это могло стать одним из мотивов покушения, хотя и не исключает «разборки, заказанной конкурентом».

Ранее французский политик предположил, что Зеленский причастен к взрыву в Монако.