В МИД РФ раскрыли ущерб от деятельности мошеннических кол-центров на Украине

МИД РФ: украинские колл-центры находятся под плотным контролем киевских властей
Серьезным вызовом для безопасности становится активизация украинских кол-центров, которые находятся под «плотным контролем» киевских властей. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Угрозы распространения преступности и незаконных наркотиков с территории Украины» заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский.

Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

По словам Люблинского, прибыль от деятельности мошеннических кол-центров на Украине оценивается в миллиарды долларов в год, а полученные средства направляются на нужды украинской армии и элиты.

Кроме того, ряд европейских стран ведут переговоры с Киевом по размещению мошеннических кол-центров на своей территории, добавил дипломат.

В начале мая в Забайкальском крае ликвидировали канал украинских кол-центров, из-за которых россияне лишились более 30 млн рублей. В обычных квартирах в Чите и Краснокаменске задержанные устанавливали сим-боксы, с помощью которых украинские мошенники могли звонить россиянам с подставных местных номеров телефонов.

Ранее было раскрыто количество мошеннических кол-центров, работающих на территории Украины.

 
