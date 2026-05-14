В МИД РФ раскрыли ущерб от деятельности мошеннических кол-центров на Украине

Серьезным вызовом для безопасности становится активизация украинских кол-центров, которые находятся под «плотным контролем» киевских властей. Об этом в ходе «круглого стола» на тему «Угрозы распространения преступности и незаконных наркотиков с территории Украины» заявил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Люблинский.

Он также подчеркнул, что украинские мошенники в своих незаконных действиях в первую очередь используют мессенджер Telegram.

По словам Люблинского, прибыль от деятельности мошеннических кол-центров на Украине оценивается в миллиарды долларов в год, а полученные средства направляются на нужды украинской армии и элиты.

Кроме того, ряд европейских стран ведут переговоры с Киевом по размещению мошеннических кол-центров на своей территории, добавил дипломат.

В начале мая в Забайкальском крае ликвидировали канал украинских кол-центров, из-за которых россияне лишились более 30 млн рублей. В обычных квартирах в Чите и Краснокаменске задержанные устанавливали сим-боксы, с помощью которых украинские мошенники могли звонить россиянам с подставных местных номеров телефонов.

