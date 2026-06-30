На Украине назвали предполагаемую причину покушения на Ермолаева в Монако

СМИ: взрыв в Монако мог быть связан с работой колл-центров в Днепре

Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, предположительно, связано с работой мошеннических колл-центров в Днепре. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Этот инцидент могли организовать представители организованной преступности. Нападение могло быть связано с колл-центрами в Днепре», — говорится в сообщении.

Мощный взрыв в Монако произошел вечером 29 июня недалеко от площади де Мюлен. Госминистр княжества Кристоф Мирман сообщил, что взрывное устройство содержало болты и дробь. Он назвал это первым подобным случаем в истории княжества.

Изначально сообщалось о трех пострадавших, в числе которых украинский бизнесмен Вадим Ермолаев. Однако позже Кристоф Мирман уточнил, что помимо этих трех человек в больницу были доставлены еще четверо. Наибольшую обеспокоенность медиков вызывает состояние женщины, у которой в результате взрыва оказалась оторвана часть нижних конечностей. По неподтвержденным данным, это спутница украинского бизнесмена.

Ранее в прокуратуре Монако отказались считать произошедший накануне взрыв терактом.