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Политика

На Украине сообщили о намерении Зеленского провести новую встречу по выборам

Нардеп Гончаренко: Зеленский намерен подробно обсудить выборы на Украине
Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский хочет организовать еще одну встречу, посвященную подготовке к проведению выборов в стране. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«Зеленский хочет организовать еще одну стратегическую сессию о возможности проведения выборов. В прошлый раз во время такой сессии вместе с Зеленским собирались Давид Арахамия, Михаилом Федоров, Рустем Умеров, Олег Татаров и Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов — Прим. Ред.). Одной из тем обсуждения было потенциальное проведение выборов уже этой осенью. На следующей встрече планируется более подробное обсуждение этой возможности», — отметил он.

1 июля газета «Украинская правда» писала, что в середине июня в одной из государственных резиденций под Киевом прошла встреча представителей высших кругов украинской власти, посвященная проведению выборов. СМИ отметило, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента в случае проведения выборов осенью.

В тот же день депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал, что активная деятельность рабочей группы по подготовке к выборам на Украине фактически прекращена и поставлена на паузу.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский 2 июля подчеркнул, что осенью выборы состоятся в России, а не на Украине.

Ранее на Украине рассказали о проблеме с участием Зеленского в выборах.

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