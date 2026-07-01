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Политика

СМИ сообщили о секретной встрече Зеленского и Залужного в Киеве по теме выборов

УП: Залужный заявил Зеленскому, что намерен баллотироваться в президенты
Global Look Press

Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный подтвердил президенту Владимиру Зеленскому, что готов баллотироваться на пост президента, если такие выборы состоятся осенью. Об этом сообщила «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

На секретной встрече в Киеве президент Украины спросил Залужного об участии в выборах. По данным источников, он ответил утвердительно.

Экс-главком заявил, что не стремился к политической карьере, но не может проигнорировать доверие граждан, которые возлагают на него надежды.

По данным УП, офис президента Украины пытался уговорить Залужного отказаться от президентских амбиций, аргументируя это рисками раскола общества и тяжелой политической кампанией в условиях конфликта, но он своей позиции не изменил.

В феврале украинский посол в Великобритании во время выступления в Chatham House в Лондоне заявлял, что в данный момент нет ничего, что позволило бы ему думать об участии в президентских выборах.

Ранее на Украине рассказали о приближении рейтинга Буданова к Залужному.

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