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Политика

На Украине рассказали о проблеме с участием Зеленского в выборах

Экс-глава ЦИК Украины Магера: Украине нужна перезагрузка политической системы
Denis Balibouse/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может не иметь права баллотироваться на второй срок. Об этом изданию «Телеграф» заявил член рабочей группы по подготовке к выборам и экс-глава ЦИК Украины Андрей Магера.

По его словам, в статье 103 украинской Конституции написано, что один человек не может занимать пост президента больше двух сроков подряд, которые в совокупности составляют 10 лет. Однако в тексте не указано, что одно и то же лицо «не может быть выбрано» два раза подряд, и речь в законе идет именно о сроке правления.

«Там не написано, что одно и то же лицо не может быть выбрано два срока подряд, а это 10 лет. То есть дважды выбрался на пять лет и в третий раз уже не можешь баллотироваться, или один и тот же человек не может удерживать президентский пост более 10 лет? Вот что думает Конституционный суд на этот счет, учитывая запрет узурпации государственной власти в Украине? Не видит ли он здесь проблемы?» — отметил Магера.

При этом экс-глава ЦИК подчеркнул, что сейчас у него нет сомнений в легитимности ни Верховной рады, и президента. Однако сейчас «Рада засиделась», а стране «нужно перезагрузить политическую систему».

Также депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда рассказал, что активная деятельность рабочей группы по подготовке к выборам на Украине сейчас фактически остановлена. При этом глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что по состоянию на начало весны законопроект о выборах был готов на 80-90%, и оставалось только согласовать некоторые пункты.

1 июля газета «Украинская правда» со ссылкой на источники писала, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил Зеленскому о намерении баллотироваться на пост президента страны в случае проведения выборов осенью.

В мае советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выборы президента страны могут состояться весной 2027 года.

В июне дипломат и один из авторов конституции страны Роман Бессмертный отметил, что Украине после завершения конфликта нужно будет перейти к парламентской республике, в которой президент будет выполнять исключительно представительские функции.

Ранее Медведчук объяснил, почему Зеленского нельзя заставить провести выборы.

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