На Украине остановили подготовку к выборам

Активная деятельность рабочей группы по подготовке к выборам на Украине фактически прекращена и поставлена на паузу. Об этом изданию «Телеграф» заявил член группы и депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«После того, как весной стало хорошо понятно, что Москва не проявляет желания завершать войну и даже прекращать огонь, то, во-первых, выборы не ко времени, а, во-вторых, неизвестно при каких условиях вообще они будут проводиться. Поэтому активная деятельность рабочей группы де-факто прекращена и не работает. Эксперты что-то нарабатывают, но реальной работы практически нет», — заявил он.

Член рабочей группы и бывший глава ЦИК Андрей Магера также подчеркнул, что пока на Украине нет безопасности, а боевые действия продолжаются, «говорить о реальности выборов не приходится».

Другой член группы и нардеп от «Слуги народа» Александр Качур заявил, что работа этого органа помогла «прекратить глупости» по поводу проведения выборов во время военного положения.

«Это противоречит и национальному законодательству и международным стандартам. Ученые и конституционалисты убедили большинство руководства фракций, что не нужно совершать ошибку и устраивать то, что не признает мир», — подчеркнул он.

Нардепы рассказали, что давление США на Украину по поводу выборов прекратилось, а значит, для Киева больше нет смысла «ускорять события». Член группы Ольга Айвазовская рассказала, что за последние два месяца было только одно заседание органа, и оно было в большей степени организационным, чем программным.

По словам главы Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, по состоянию на начало весны законопроект о выборах был готов на 80-90%, и оставалось согласование некоторых пунктов по отдельным рабочим группам. Поэтому в случае необходимости законопроект можно будет «очень быстро» вынести на рассмотрение парламента, отметил Кошель.

1 июля газета «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщала, что экс-главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил президенту страны Владимиру Зеленскому о готовности баллотироваться на пост президента, если выборы состоятся осенью.

В марте Зеленский заявил, что президентские выборы на Украине не состоятся ни при каких паузах в боевых действиях, и они могут пройти только после окончания конфликта. В мае советник президента Украины Михаил Подоляк сказал, что выборы президента страны могут пройти весной 2027 года.

Ранее экс-премьер Украины назвал главное условие для проведения выборов в этом году.