Зеленский высказался о выборах на Украине

Зеленский: выборы осенью будут в России, а не на Украине

Осенью состоятся выборы в России, а не на Украине, и политикам республики не стоит забывать об этом. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, чьи слова приводит УНИАН.

«Безусловно, у него [президента России Владимира Путина] выборы. У него выборы в сентябре. И нашим политикам нужно не забывать – не у нас. Нам нужно отстоять свое государство», — сказал Зеленский.

Накануне «Украинская правда» со ссылкой на источники в правящих кругах сообщила, что Зеленский на секретных переговорах в резиденции под Киевом обсудил проведение президентских выборов осенью этого года. По словам источников издания, обсуждался якобы рост рейтинга украинского лидера. Утверждается, что участники встречи руководствовались логикой, что «пока рейтинг растет, стоит воспользоваться моментом» и провести выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле видели сообщения СМИ о том, что на Украине якобы могут пройти выборы президента в сентябре, но официальных заявлений не слышали.

Ранее в Госдуме выскказались о желании Залужного стать президентом Украины.