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Политика

Посол Украины рассказала, меняется ли риторика США по Украине

Посол Стефанишина: риторика в США не меняется в пользу Украины или России
Global Look Press

Риторика в правительстве США не меняется в пользу Украины или России. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью «Укринформ».

«Действительно риторика внутри правительства США меняется. Но не в пользу Украины или России. Она становится более зрелой. Формируется новая экспертиза по Украине, определяются программы сотрудничества», — отметила она.

По словам посла, у Вашингтона есть «четкое понимание», что Украина — это «партнер», которому он может доверять. При этом Стефанишина подчеркнула, что сегодня она работает в «непростых условиях», и отношения между двумя странами отличаются от тех, «какими они были все предыдущие годы».

«В условиях, когда риторика постоянно меняется, когда динамика вовлеченности президента США в дипломатические усилия по завершению войны также меняется, когда американские переговорщики, несмотря на значительные усилия, еще не достигли ощутимого прогресса на переговорном треке, выстраивать механизмы взаимодействия непросто», — заявила она.

При этом Стефанишина отметила, что у Киева есть «очень сильная» двухпартийная поддержка в конгрессе США, а среди законодателей как в Демократической, так и в Республиканской партии отсутствуют те, кто «принципиально не поддерживал бы Украину». При этом она подчеркнула, что «отдельные скептики» есть, но Киев с ними работает. Кроме того, Стефашина заявила, что и в Сенате у Украины «также много друзей и мощная двухпартийная поддержка».

Кроме того, в интервью Стефанишина отметила, что переговоры президентов России и США в Анкоридже дали «четкое понимание» границ возможных договоренностей, и они «не противоречат» интересам Киева.

В конце июня заместитель государственного секретаря США по вопросам внешней помощи, гуманитарных вопросов и свободы вероисповедания Джереми Левин заявил, что посредническая роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта на Украине ограничила возможности Вашингтона в оказании помощи Киеву.

23 июня издание Kyiv Independent сообщило, что власти Украины уверены в том, что их поддерживает президент США Дональд Трамп для «более решительных» действий против России. 25 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что США изменили подход к украинскому конфликту на саммите G7 в Эвиане.

Ранее стало известно, почему Уиткофф и Кушнер не едут на переговоры по Украине.

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