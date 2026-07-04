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Политика

На Украине рассказали, что дали переговоры в Анкоридже

Посол Украины Стефанишина: Анкоридж дал четкое понимание границ договоренностей
Global Look Press

После переговоров президентов России и США в Анкоридже «появилось четкое понимание» границ возможных договоренностей, которые не противоречат интересам Киева. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила в интервью «Укринформ».

«После Анкориджа и большого количества раундов консультаций с Москвой на разных уровнях — я говорю не только о публичных визитах американских переговорщиков — появилось четкое понимание границ возможных договоренностей. И они не противоречат нашим интересам», — отметила она.

По словам Стефанишиной, сейчас «ключевой вопрос» — это «путь», по которому стороны будут двигаться к завершению конфликта. Также важно, какой в дипломатическом процессе будет роль Госдепартамента США и Белого дома, и кто именно «возьмет лидерство» в переговорном процессе. Большое значение имеет и то, какое место в общей архитектуре безопасности займут «нынешние дипломатические усилия», отметила посол.

«Мы сейчас говорим именно о пути к этой цели, а не о готовом плане из 28 или скольких пунктов или о требованиях передать кому-то Донецкую область. Здесь уже есть ясность. Позиция Украины абсолютно ясна. И наша задача — работать со всеми институтами, чтобы этот путь был четко определен и чтобы мы могли быстрее продвигаться вперед», — заявила она.

25 июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года не было достигнуто окончательных договоренностей. 27 июня портал Axios писал, что Трамп намекнул на возможность пересмотра достигнутых в Анкоридже договоренностей.

21 июня помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что одна из сторон оказалась «совсем не в состоянии» выполнить достигнутые в Анкоридже договоренности. 29 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Кремль готов продолжить с Белым домом обсуждение всех деталей «обсуждаемых тем» в Анкоридже.

28 июня глава МИД Украины Андрей Сибига сказал, что «духа Анкориджа» больше нет, а России надо начать переговоры с Киевом.

Ранее американист объяснил, почему США заявляют об отсутствии договоренностей в Анкоридже.

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