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Политика

Американист объяснил, почему США заявляют об отсутствии договоренностей в Анкоридже

Политолог Дудаков: США потерпели поражение на украинском треке
Kevin Lamarque/Reuters

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Новости Mail» прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что во время встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей.

По мнению эксперта, несмотря на отсутствие подписанных в Анкоридже документов, США рассчитывали надавить на Киев и Брюссель, чтобы заставить их вывести украинские войска из Донбасса, но у них не получилось этого сделать.

«Возможно, Трампу не хватило политической воли или возможности додавить Киев и европейские столицы. Это большой провал для американской администрации, а она не любит признавать свои ошибки», — сказал Дудаков.

Именно поэтому со стороны Вашингтона звучат заявления о том, что в Анкоридже ни о чем не договаривались, считает он.

Соответствующее заявление Рубио сделал 25 июня. По его словам, на Аляске звучали предложения, но не было достигнуто соглашений.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

Ранее в России рассказали, когда может возродиться «дух Анкориджа».

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