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Политика

Трамп может отказаться от договоренностей с Путиным, достигнутых на Аляске

Axios: Трамп дал понять, что может отказаться от анкориджских договоренностей
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намекнул на возможность пересмотра договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже с российской стороной. Речь идет о пунктах, предусматривающих закрепление контроля России над Донбассом, пишет портал Axios.

«Трамп ясно дал понять, что готов отойти от тех условий, которые были согласованы на Аляске. В рамках этих условий американская сторона признала требование Москвы о сохранении ее влияния на Донбасс в любом финальном мирном плане»,— говорится в материале.

Один из анонимных собеседников администрации, опрошенный Axios, отметил: с одной стороны, Трамп публично говорит о необходимости усиления давления на Россию, однако, по мнению других мировых лидеров, его намерениям не хватает реальной убежденности. Они сомневаются, что за словами последуют конкретные действия.

26 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в ходе встречи на высшем уровне в Анкоридже Владимир Путин и Дональд Трамп рассмотрели инициативы Вашингтона по урегулированию на Украине. По словам Лаврова, Москва эти предложения одобрила, поэтому заявления о том, что якобы никакого соглашения на Аляске не было, выглядят, по меньшей мере, недипломатично.

Ранее в Кремле признали, что Трамп не может выполнить обещанное в Анкоридже

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