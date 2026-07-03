Уголовное дело возбуждено после теракта ВСУ в Запорожской области

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рынок в Токмаке

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области. Об этом сообщили в СК РФ в мессенджере «Макс».

«По факту атаки беспилотными летательными аппаратами городского рынка в Токмаке Запорожской области главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о теракте (статья 205 УК РФ)», — поясняется в сообщении ведомства.

3 июля украинские военнослужащие ударили по городскому рынку в Токмаке. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, глава региона держит ситуацию на личном контроле.

Как уточнил глава региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения в результате удара со стороны ВСУ. Пострадали еще 18 человек. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.

Ранее ВСУ открыли массированный огонь по Каменке-Днепровской.