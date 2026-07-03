ВСУ ударили по городскому рынку в Запорожской области

Балицкий: люди пострадали при атаке ВСУ на городской рынок в Токмаке

Украинские военнослужащие нанесли удар по рынку в городе Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали гражданскую инфраструктуру. В результате несколько человек получили ранения, не все из них выжили.

«Пострадавшие оперативно доставлены бригадами скорой помощи в Токмакскую центральную районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Атака продолжается», — говорится в заявлении.

Балицкий добавил, что в связи с действиями ВСУ были мобилизованы все резервы системы здравоохранения. По словам губернатора, он держит ситуацию на личном контроле.

«На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Он заверил, что семьям тех, кто получил несовместимые с жизнью травмы, будет оказана необходимая помощь.

Утром 3 июля украинские военные открыли массированный огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. Балицкий сообщил, что в населенном пункте зафиксировали не менее 14 взрывов. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и не выходить на улицу без необходимости.

Ранее ВСУ ударили по полям с урожаем в Запорожской области.