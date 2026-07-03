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Общество

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на рынок в Токмаке

Минздрав: пять пострадавших при атаке на рынок в Токмаке — в тяжелом состоянии
Global Look Press

Пять пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на рынок в Токмаке Запорожской области находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ.

«5 человек в тяжелом состоянии, 13 в состоянии средней тяжести», — сказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

ВСУ нанесли удар по городскому рынку в Токмаке утром 3 июля. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что это была целенаправленная атака на гражданскую инфраструктуру. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, Балицкий держит ситуацию на личном контроле.

По данным главы региона, пять человек получили несовместимые с жизнью ранения, пострадали еще 18 человек. По словам Балицкого, он поручил социальному блоку правительства региона немедленно начать работу с родственниками тех, кого спасти не удалось. Ожидается, что положенные семьям выплаты будут предоставлены в кратчайшие сроки.

Ранее ВСУ ударили по полям с урожаем в Запорожской области.

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