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Политика

Захарова пообещала жесткий ответ России на новые санкции ЕС

Захарова: Россия даст жесткий ответ на новые санкции ЕС
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия даст жесткий ответ на новые санкции Европейского союза (ЕС). Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Мы уже об этом говорили регулярно, с нашей стороны последует действенный, жесткий ответ», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что ЕС не видит, насколько неэффективны оказываются новые пакеты санкций. По ее словам, рестрикции наносят вред самим странам Запада, но они не могут придумать, как увеличить их отдачу.

15 июня Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список свыше 80 физических лиц и организаций. Ограничительные меры также затронули полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, адвоката и бывшего уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. В обновленном списке оказались организации и физлица из дружественных России стран, а также ряд журналистов и блогеров.

Ранее в МИД Болгарии раскритиковали санкции ЕС против энергетики России и патриарха Кирилла.

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