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Политика

На Украине представили систему противодействия дронам и новый БПЛА

РБК-Украина: представлена комплексная система противодействия дронам для ВСУ
Evgeniy Maloletka/AP

Украинская компания Contra Drone представила комплексную систему противодействия беспилотникам, которая объединяет более 20 решений. Об этом сообщает «РБК-Украина».

На презентации компания презентовала автоматизированный комплекс мини-ПВО MADS (Mini Air Defense System), который нужен для обнаружения, сопровождения и перехвата малоразмерных воздушных целей (например, FPV-дронов и квадрокоптеров), двигающихся со скоростью до 300 км/ч. По информации СМИ, эта система работает в автоматическом режиме. И без участия операторов дронов она должна уничтожать цели на расстоянии и высоте до тысячи метров в любую погоду.

Еще Contra Drone показала комплекс радиоэлектронной разведки SPECTRE, компактные детекторы FPV-дронов SENSE-3 и SENSE-4 и радиолокационную систему CD-T15, которая должна сопровождать более 300 объектов на расстоянии до 22 км.

Кроме того, компания разработала средства индивидуальной защиты солдат, автомобильные и стационарные системы для защиты инфраструктуры и логистики.

В финальной части презентации Contra Drone представила автономный беспилотник-перехватчик Peace Duck с интегрированным искусственным интеллектом.

«Дрон может самостоятельно, без участия оператора на финальной стадии, уничтожать российские разведывательные БПЛА типа «Орлан» или Zala. Вместе с ним показали линейку ударных FPV-дронов Yell Duck, беспилотные крылья Blackwing и Black Goose для работы в условиях отсутствия GPS, а также наземную логистическую РЭБ-платформу Nyvexa», — пишет СМИ.

10 июня газета Financial Times писала, что Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot.

15 июня украинские СМИ сообщили о том, что на Украине разработали тяжелый подводный дрон Sea Trident, который может нести до тысячи килограмм взрывчатки для поражения стратегических целей.

2 июля агентство Bloomberg писало, что Украина могла впервые применить собственную дальнобойную ракету.

5 июня президент России Владимир Путин отметил, что Украина пытается разрабатывать собственные беспилотники, однако у нее мало что получается, и на самом деле дроны в страну поступают из западных стран.

Ранее США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане.

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