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Армия

США впервые испытали украинские морские дроны в Тихом океане

Bloomberg: США впервые испытали украинские морские дроны Magura в Тихом океане
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Американские военные провели испытания украинских морских дронов Magura в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что испытания провели у побережья Филиппин в апреле. Во время маневров дроны атаковали и потопили выведенный из эксплуатации корабль, который использовали в качестве мишени.

По данным агентства, это первый известный случай использования украинских морских беспилотников на подобных международных учениях.

До этого министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что его ведомство планирует организовать на территории Соединенных Штатов как минимум два полигона, где будут имитироваться реалистичные условия конфликта на Украине, в том числе условия радиоэлектронной борьбы.

Также в США одобрили продление программы военной помощи Украине и увеличение финансирования до $750 млн. В рамках Инициативы содействия безопасности Украины предполагается выделить средства для оплаты американским компаниям поставок вооружений для украинской армии. Кроме того, в рамках этого законопроекта Киеву продолжат предоставлять разведывательные данные.

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине.

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