Стало известно об испытании Украиной «альтернативы» Patriot

Украина испытала новую зенитную ракету класса «земля-воздух», которая должна стать более дешевой альтернативой американской системе ПВО Patriot. Об этом пишет Financial Times (FT).

По информации СМИ, украинский производитель вооружений Fire Point сообщил, что на прошлой неделе провел первые летные испытания зенитной ракеты FP-7.x. По словам соучредителя компании Дениса Штилермана, они прошли «довольно успешно».

По данным Fire Point, стоимость системы FP-7.x «значительно» ниже, чем у американской Patriot или франко-итальянской SAMP-T. Штилерман заявил, что стоимость одного перехватчика составляет $700 тысяч, тогда как ракета Patriot PAC-3 оценивается в $3,8 млн.

Соучредитель компании рассказал, что серийное производство ракеты может стартовать в августе «при условии поставки инфракрасной головки наведения» из Германии. По его словам, готовые ракеты планируется выпустить к 2027 году. Штилерман также отметил, что Fire Point сможет производить по три ракеты в день, начиная с августа, и их можно будет хранить до установки головки самонаведения.

Остальную часть системы противовоздушной обороны «Фрейя», включая радары для обнаружения и поражения воздушных целей, а также технологии управления и контроля, предоставят европейские партнеры Киева, говорится в публикации.

Также Штилерман рассказал, что высота полета FP-7.x составляет 25 км, что аналогично Patriot. При этом эксперт по противоракетной обороне из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако отметил, что система «Фрейя» вряд ли станет полной заменой более совершенным системам вроде Patriot.

«Когда перед вами такой широкий спектр угроз, вам потребуется множество различных инструментов. Patriot — это очень высокотехнологичное средство, поэтому, возможно, термин «дополнение» будет более подходящим, чем «замена»», — сказал Карако.

Также издание Telegraph со ссылкой на источники писало, что Великобритания вместе с другими европейскими странами хочет помочь Киеву разработать собственную систему ПВО, которая снизит зависимость Украины от американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина вместе с Францией, Норвегией, Германией, Швецией, Данией, Италией и другими странами работает над созданием европейской системы ПВО.

9 июня Зеленский подчеркнул, что один из ключевых приоритетов в отношениях с европейскими странами — это обеспечение Украины системами ПВО и усиление сотрудничества.

Ранее Зеленский объявил, что Украина «очень близка» к созданию баллистической ракеты.